9 Июля 2022 14:33

Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам

Транскаспийский маршрут – это давно разрабатываемый, тем более, апробированный маршрут. Он не является новым. На данном этапе следует наладить маршрут, создать мультимодальную систему перевозки, которая будет транспарентной и открытой.

Этот маршрут начинается с порта Ляньюньган – от Восточно-Китайского моря в Китай через Синьцзян, Актау. Это порт Курык в Баку. Из Баку железнодорожным маршрутом направляется в порт Батуми. Через Баку в Турцию, а дальше в Средиземное море.

Штаб-квартира Транскаспийского международного транспортного коридора находится в Нур-Султане. Поэтому мы являемся бенефициарами и крайне заинтересованы в том, чтобы транспортный маршрут масштабно заработал. 200 тыс. контейнеров в год могут быть транспортированы по этому маршруту. Сможем транспортировать не только контейнерные перевозки, но и нефтехимическую продукцию, черные и цветные металлы. Это перспективная важная магистраль, объединяющая Евразийские страны.

Президент подчеркнул, что пришло время трансформировать «Қазақстан темір жолы» в национальную транспортно-логистическую компанию. КТЖ должна фокусироваться не только на железнодорожных перевозках, но в целом на инфраструкурных проектах подобного рода. Реализация этого маршрута даст большой эффект для нашей страны, в первую очередь, даст импульс развитию регионов, через которые проходит магистраль. Реализация маршрута усилит наши экспортные возможности. Например, мы могли бы транспортировать продукцию сельского хозяйства. Увеличение транзита – это поступления в наши бюджеты. Более того, сможем развить железнодорожные, автомобильные перевозки. Это положительно влияет на регионы, через которые проходит инфраструктурный проект: центральные регионы Казахстана, Актюбинская область, Мангистауский регион. Это даст большой мультипликативный эффект, потому что будут налажены смежные производства, обслуживание инфраструктурных проектов, плата за транзит, сервисные центры.

Санат Кушкумбаев,

заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ)