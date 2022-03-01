Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды – Премьер-Министр РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова рассмотрены вопросы реализации подходов к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра Казахстана.
С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, и.о. председателя правления НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков.
30 декабря 2021 года Главой государства подписан Закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК. Перечень правовых актов, принятие которых необходимо для обеспечения действия Закона, включает 164 НПА.
Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. В рамках Закона обеспечено законодательное закрепление нормы по автоматизации системы управления рисков, обеспечивающей минимальное участие человека при формировании графиков проведения проверок и профилактического контроля. Правительству поручено обеспечить качественную реализацию подходов с целью сокращения требований госорганов к бизнесу. На данный момент свыше 40% требований не соответствуют новым подходам.
Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для активизации предпринимательства. Бизнес обязательно почувствует снижение административной нагрузки. Для этого необходимо обеспечить создание и качественное формирование Реестра обязательных требований.
Премьер-Министр РК поручил Министерству нацэкономики совместно с палатой «Атамекен» утвердить План-график работы по формированию Реестра обязательных требований в соответствии с новыми подходами регулирования «с чистого листа».
«Министерству финансов совместно с Министерством юстиции, в рамках уточнения бюджета, предусмотреть средства на создание Реестра на базе информационной системы «Әділет», — сказал А. Смаилов.
Премьер-Министр РК также отметил, что в соответствии с принятым законом необходимо проведение ревизии и оценки существовавших ранее регуляторных актов на предмет их соответствия новым базовым подходам. Всем заинтересованным государственным органам поручено до 1 июля т.г. обеспечить пересмотр данных актов.
«Необходимо автоматизировать систему государственного контроля и отчетности бизнеса. Поэтому поручаю министерствам цифрового развития и нацэкономики совместно с Комитетом правовой статистики Генеральной прокуратуры принять необходимые меры по автоматизации данной системы», — резюмировал Премьер-Министр РК.
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