Реализация проекта «Жас маман» продолжается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане второй год подряд реализуется проект «Жас маман», целью которого является модернизация колледжей, вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Активное участие в проекте «Жас маман» принимают колледжи Акмолинской области. В этом году шесть учебных заведений региона стали участниками проекта.

По информации управления образования, в список участников вошли аграрно-индустриальный колледж города Атбасара, агротехнический колледж села Красный Яр, высший колледж лесного хозяйства, экологии и туризма города Щучинска, горнотехнический колледж города Степногорска, высший колледж культуры им. Акана Серэ города Кокшетау и агротехнический колледж села Астраханка.

«На сегодня объявлены государственные закупки оборудования по всем шести колледжам. Закуп современного учебно-производственного оборудования осуществляется по 13 специальностям и 20 квалификациям. В их числе теплоэнергетические установки тепловых электрических станций, маркшейдерское дело, обогащение полезных ископаемых, техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство, электромеханическое оборудование в промышленности», - сообщили в областном ведомстве.

Стоит отметить, что в прошлом году в данном проекте принимали участие пять колледжей области. К примеру, за счет участия в проекте в высшем техническом колледже Кокшетау приобретено оборудование для обучения по специальности «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», для подготовки сварщиков приобретено оборудование, которое обеспечивает очень точный контроль сварочной дуги, высочайшую производительность сварки и возможность подключения к программному обеспечению для управления сварочным производством, в индустриально-техническом колледже Степногорска приобретены современные станки с числовым программным управлением ведущих компаний мира.

К 2025 году в результате модернизации и внедрения международных стандартов, 11 колледжей области, участвующих в проекте «Жас маман», станут отраслевыми центрами компетенции по соответствующей специальности в соответствии со стандартами WorldSkills.