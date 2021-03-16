Реализация Послания-2020: при 13 национальных парках Казахстана созданы общественные советы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При 13 национальных парках Казахстана созданы общественные советы. Об этом сообщается в инфографике, которую разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рубрике «Сказано» приведены слова из Послания Главы государства народу Казахстана от 2020 года: «Обеспечение на системной основе обсуждения с общественностью мастер-планов развития государственных национальных природных парков».

В рубрике «Сделано» перечисляются меры, принятые в исполнение поручения Президента: при 13 национальных парках Казахстана созданы общественные советы; разработаны концепции по развитию экологического туризма государственных национальных природных парков «Чарынский», «Алтын Эмель», «Көлсай көлдері» Алматинской области и далее, по пунктам.



