Реализация поручений Главы государства зависит не только от власти, но и от общества – Мурат Абенов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли реализованы поручения Главы государства, зависит не только от власти, но и от общества. Об этом заявил известный общественный деятель Мурат Абенов в ходе онлайн обсуждения Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Очень много было затронуто вопросов, которые я представляю как логическое продолжение прошлогодних реформ. Но будут ли они реализованы, это не зависит только от власти, это зависит еще и от общества», - сказал Мурат Абенов.
По его словам, наше общество должно быть готовым к политическим реформам.
«Если общество внутренне не готово, если политическая активность слабая, то, конечно, мы так и будем где-то стоять. От общества многое зависит», - подчеркнул Мурат Абенов.
Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.
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