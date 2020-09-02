+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Реализация поручений Главы государства зависит не только от власти, но и от общества – Мурат Абенов

2 Сентября 2020 14:13
Поделиться:
Реализация поручений Главы государства зависит не только от власти, но и от общества – Мурат Абенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли реализованы поручения Главы государства, зависит не только от власти, но и от общества. Об этом заявил известный общественный деятель Мурат Абенов в ходе онлайн обсуждения Послания Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Развитие науки необходимо начинать с финансирования людей – ученый
Уверен, что нынешнее Послание Президента станет стратегией казахстанского успеха - ученый Реализация задач Послания позволит улучшить качество жизни казахстанцев - Сатыбалды Даулеталин Реформа системы государственной службы назрела давно – эксперт КИСИ

«Очень много было затронуто вопросов, которые я представляю как логическое продолжение прошлогодних реформ. Но будут ли они реализованы, это не зависит только от власти, это зависит еще и от общества», - сказал Мурат Абенов.

По его словам, наше общество должно быть готовым к политическим реформам.

«Если общество внутренне не готово, если политическая активность слабая, то, конечно, мы так и будем где-то стоять. От общества многое зависит», - подчеркнул Мурат Абенов.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Нур-Султан   #Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив