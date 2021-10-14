Реализация планов приватизации: что предлагают в АЗРК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация планов приватизации является основным инструментом сокращения государственного участия в бизнесе. Так считают в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов в ходе круглого стола в Мажилисе заявил, что неопределенность в целях участия государства в предпринимательстве отражается и на процессе разгосударствления.

Ранее также он заявил, что в стране все еще сохраняется высокий уровень государственного участия в бизнесе.

«Если бы мы точно знали, с какой целью создается то или иное предприятие и достигли ли мы такой цели, то намного эффективнее происходил бы отбор объектов приватизации. На сегодняшний день реализация планов приватизации является основным инструментом сокращения государственного участия в предпринимательстве», - сказал Рустам Ахметов.

«Между тем, есть правила приватизации, есть пятилетние планы, но нет самого порядка формирования планов приватизации. Без методологии отбора приватизируемых активов формирование плана происходит без учета состояния конкуренции на товарных рынках и, как правило, на основе финансовых показателей. В последующем это отражается на реализации Планов приватизации. Так, в предыдущий План приватизации на 2016-2020 годы внесены 27 изменений, исключен 101 объект, включая 8 из 14 крупных организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке, 38 и 168 дочерних предприятий «Самрук-Казына», - отметил спикер.

В свою очередь, Агентство предлагает приватизацию на основе секторального анализа. Базовыми критериями для исключения государственного участия будут определены доля МСБ, объем частных инвестиций, оборот розничной торговли частных предпринимателей.

«На уровне городов республиканского, областного и районного значения должны быть приватизированы не отдельные предприятия, а предприятия всего сектора экономики - стоматология, охранные предприятия, транспортные службы, предприятия по благоустройству и так далее.

Это позволит подойти к вопросу разгосударствления не выборочно, а на основе системного анализа состояния конкуренции и развития частного предпринимательства», - заключил Рустам Ахметов.