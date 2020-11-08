Реализация новых инвестиционных проектов продолжается в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В регионе благодаря активной реализации крупных инвестиционных проектов растет объем частных инвестиций в основной капитал, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 9 месяцев этого года составил 298 млрд тенге с ростом в 1,2 раза к уровню прошлого года.

По информации управления предпринимательства и промышленности, росту объема инвестиций в основном способствует реализация инвестиционных проектов всфере промышленности.С 2010 года реализовано 220 индустриальных проектов на 456,9 млрд тенге, создано 12 тысяч новых рабочих мест, из них 89проектов в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития.

На прошедшем недавно заседании Координационного совета по индустриально-инновационному развитию области поддержку нашли еще несколько проектов.

«Координационным советом было рассмотрено и одобрено 5 новых инвестиционных проектов для включения в Карту поддержки предпринимательства Акмолинской области в сфере сельскохозяйственного машиностроения, пищевой промышленности и стройиндустрии. Общий объем инвестиций по проектам составляет 2,6 млрд тенге, будет создано 236 рабочих мест», - сообщил руководитель областного ведомства Ербол Оспанов.

Наиболее крупные из числа рассмотренных проектов - строительство завода по выпуску отечественных зерносушильных комплексов мощностью 10 единиц в год компании «AZAM-KC» в Астраханском районе с объемом инвестиций 600 млн тенге и комбикормового завода мощностью 28 тысяч тонн в год компании «AiZetFarms» в Аршалынском районе на сумму 373,2 млн тенге.