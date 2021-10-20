Реализация нацпроектов: кто понесет ответственность в случае недостижения показателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кто понесет ответственность в случае, если не будут достигнуты показатели по национальным проектам, ответил руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов Арман Евниев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы буквально работаем несколько месяцев. Когда мы не видим, что не выполняются уже какие-то индикаторы, мы наделены полномочиями и вносим представление на привлечение к ответственности политических должностных лиц. На нескольких вице-министров, замакимов уже вносим такие представления. Еще, правда, никого не наказали, потому что как только начинается движение по наказанию, сразу принимаются меры. Это работает. Мы говорим, что спрос будет сразу за результаты, именно с политических должностных лиц», - прокомментировал Арман Евниев в ходе брифинга в СЦК.

При этом руководитель Офиса по мониторингу реализации национальных проектов уточнил, что были уже внесены представления на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития, руководителей аппарата Министерства здравоохранения, также аппарата акима ЗКО.

«За что было внесено представление? На руководителей аппарата - за то, что не была организована работа по созданию проектных офисов. Соответственно, под угрозу были поставлены индикаторы, то есть риски недостижения. По Мининдустрии было протокольное решение Премьер-Министра по одному из проектов, который является частью развития индустрии и по нему не были приняты соответствующие меры на тот момент. Как только начались движения по продвижению, руководство министерства сразу приняло надлежащие меры. У нас нет задачи наказывать, нам главное - чтобы люди поняли, что за это будет спрос», - считает Арман Евниев.







