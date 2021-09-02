Реализация инициативы Президента по увеличению МЗП приведет к росту располагаемых доходов населения – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация инициативы Президента по увеличению минимальной зарплаты приведет к росту располагаемых доходов населения. Такое мнение высказал ведущий эксперт Центра экономических исследований Ердилда Таутенов на заседании экспертного клуба, организованном Институтом экономических исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы прокомментировать инициативу Главы государства по повышению минимальной заработной платы. Увеличение благосостояния и реальных доходов населения является актуальным вопросом. И меня порадовало, что инициатива по повышению МЗП в Послании Президента озвучена первой. Это означает, что рост благосостояния народа стоит на повестке Правительства первостепенным вопросом. Итак, что такое минимальная зарплата? Это некий стандарт оплаты труда, ниже которого работодатель не может устанавливать для своих работников. МЗП ежегодно устанавливается «Законом о республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год. Размер минимальной заработной платы с 2019 года установлен на уровне 42 500 тенге. МЗП – это один из главных элементов государственного регулирования оплаты труда в нашей стране», – сказал Е.Таутенов.

По его словам, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, количество наемных работников, имеющих пенсионные отчисления в 2020 году составило 6 млн 155 тысяч человек. Из них до 60 тысяч тенге - 1 млн 650 тысяч человек. Реализация инициативы Президента, в дальнейшем, приведет к росту располагаемых доходов населения. Также будут косвенные эффекты в виде роста спроса на продукцию, который приведет к увеличению ВВП по спросу. Это составит около 1,5%, или 1 трлн 97 млрд тенге, по оценке специалистов Центра. Еще один косвенный эффект – увеличение корпоративного подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

В целом, по мнению эксперта, инициатива по увеличению МЗП приведет к положительному результату в экономике и в благосостоянии населения.