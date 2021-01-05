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Реализация ДКЗ заложила основу для создания более 100 тысяч постоянных рабочих мест

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
5 Января 2021, 18:08
Реализация ДКЗ заложила основу для создания более 100 тысяч постоянных рабочих мест

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году реализация Дорожной карты занятости создала более 100 тысяч постоянных рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«В условиях распространения пандемии COVID-19 и новых экономических вызовов приоритетное значение имеют вопросы создания массовых рабочих мест для недопущения массовой безработицы. Так, в текущем году Правительством по поручению Главы государства был принят пакет срочных мер для поддержки населения и стабилизации экономики, в том числе через разработку и реализацию Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, которая является антикризисной мерой, направленной на создание рабочих мест при реализации инфраструктурных проектов», – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для достижения указанных целей Дорожная карта предусматривает реализацию инфраструктурных проектов по следующим видам работ и объектов: капитальный и текущий ремонт, реконструкция и строительство социально-культурных объектов; капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства; капитальный, средний и текущий ремонты, реконструкция, строительство инженерно-транспортной инфраструктуры; благоустройство населенных пунктов.

В рамках Дорожной карты занятости на реализацию более 6,7 тыс ячи проектов выделен 1 трлн тенге.

На 28 декабря 2020 года завершены работы по 6 тысячам проектов. На данных проектах трудоустроено 237,9 тысячи человек, в том числе 119,6 тысячи, или 50,3%, по направлениям центров занятости населения.

Основное условие реализации проектов – предоставление не менее 50% вновь создаваемых рабочих мест безработным по направлениям центров занятости населения. Из числа трудоустроенных 47,1 тысячи, или 39,3%, молодежь, 7,7 тысячи малообеспеченные, 2,3 тысячи лица с инвалидностью. Средний размер заработной платы составляет 89,6 тысячи тенге. 62% трудоустроенных по направлениям центров занятости населения имеют среднее образование, начальное и основное среднее образование, 31% - среднее профессиональное образование.

Также, согласно условиям Дорожной карты, безработным, прибывшим из другого населенного пункта, выплачивается единовременная материальная помощь (подъемные) в размере 2 МЗП. На сегодня материальная помощь выплачена 1 532 работникам в сумме 119,2 млн тенге.

Реализация инфраструктурных проектов в рамках Дорожной карты занятости способствует решению ряда проблем, улучшению социально-экономической ситуации в регионах. Благодаря Дорожной карте занятости построено 70 новых объектов образования, 76 объектов здравоохранения, культуры и спорта, 10 модульных инфекционных больниц.

Реализация Дорожной карты заложила основу для создания более 100 тысяч постоянных рабочих мест в смежных отраслях экономики.

Принимаемые меры, в том числе в рамках Дорожной карты занятости, позволили удержать уровень безработицы на социально приемлемом уровне – 5%.


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