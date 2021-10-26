Реализация «Бастау» продолжится в рамках нацпроекта - Аблай Мырзахметов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов сообщил, что реализация проекта «Бастау» будет продолжена в рамках национального проекта по предпринимательству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2022 года «Бастау» будет функционировать в рамках национального проекта, в котором будут учтены все предложения и замечания, а также внедрены новые подходы: определение специализации населенных пунктов и формирование мастер-планов по приоритетным бизнес-нишам, имеющим потенциал; разработка технологических карт этапов производства продукции в соответствии с мастер-планами по выявленным нишам; обучение населения предпринимательству согласно технологическими картами по востребованным нишам», - сказал во время заседания Правительства Аблай Мырзахметов.

По словам председателя НПП, обучение конкретным кейсам в соответствии с техническими картами позволит производить более качественную продукцию или сырье и обеспечит гарантированный сбыт, что в конечном итоге будет способствовать повышению доходов сельского населения.

«В рамках данного мероприятия НПП «Атамекен» предлагает в текущем году разработать и утвердить единую методику определения специализации районов и разработки мастер-планов районов, определить перечень районов для проведения опросов», - отметил Аблай Мырзахметов.

Также, по словам спикера, в рамках краткосрочного профессионального обучения НПП формирует Реестр организаций образования, на сегодняшний день в него включены 902 учебных центра.

«С 2017 года в 4,4 раза увеличилось количество учебных центров при предприятиях. В 2021 году на краткосрочное профессиональное обучение направлены 16,5 тыс. человек.

Из числа направленных 10,9 тыс. человек завершили обучение, из которых 6,5 тыс. трудоустроено (66%). Краткосрочное профессиональное обучение зарекомендовало себя с положительной стороны как инструмент оперативной подготовки кадров, однако в данном направлении есть проблемы», - сказал Аблай Мырзахметов.

В целях развития краткосрочного в НПП предложили:

1) Краткосрочное обучение необходимо дополнить обучением на рабочем месте (субсидировать ЗП) с закреплением за предприятием обязательства по трудоустройству обученного (справочно: не сегодняшний день обучение реализуется в учебных центрах в дуальном формате 40% теории и 60% практики).

2) Предоставить учебным центрам при строительных компаниях право самостоятельного отбора участников обучения (без численного ограничения) с последующим возмещением затрат на обучение в рамках государственной программы «Енбек».