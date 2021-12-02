Реализацией программы «Серпін-2050» обеспокоен депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Сенатор Нуржан Нурсипатов обеспокоен ходом реализации государственной программы «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» - «Серпін-2050», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе на имя заместителя Премьер-Министра депутат предложил ряд шагов, которые могут посодействовать улучшению ситуации.

По мнению сенатора, в рамках реализации госпрограммы в 2014-2019 годах увеличилось количество желающих поступить в колледжи и ВУЗы, расположенные на севере страны. Однако в прошлом году ситуация кардинально изменилась

«В связи с отменой приказа Министерства образования и науки от 10 декабря 2014 года «Об утверждении Порядка расчета затрат на подготовку одного специалиста по техническому и профессиональному образованию по государственному заказу из числа молодежи южных регионов» возникает острая проблема. Если раньше студенты из южных регионов обеспечивались финансами на приобретение тёплой одежды, компенсацией в полном объёме за проезд к месту учёбы и обратно, горячим питанием, то теперь эти студенты финансируются на общих основаниях. Таким образом, отмена льготы стала одной из причин потери мотивации выпускников юга к обучению в колледжах и высших учебных заведениях севера. В результате в 2020-2021 годах приём новых абитуриентов не осуществлялся», - отметил депутат.

В этой связи, сенатор Нуржан Нурсипатов просил обратить пристальное внимание на программу, имеющую стратегическое значение и предложил ряд мер для улучшения ситуации. В их числе, восстановление норм соответствующего приказа, проработка вопроса об обеспечении дипломированных специалистов жильём за счёт государственного жилищного фонда.