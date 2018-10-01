Реалити-шоу о молодых бизнесменах запустили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовало первое реалити-шоу о бизнесе «Основатели», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В нем могут принять участие молодые люди от 18 до 25 лет со своей бизнес-идеей. Таких идей отберут 21. Авторов наиболее перспективных проектов пригласят в business camp. Начинающие бизнесмены будут готовить свои проекты к защите и параллельно обучаться у ведущих бизнес тренеров СНГ.

Три финалиста реалити-шоу получат денежные гранты на 10 млн, 5 млн и 3 млн тенге.

Отбор участников уже начался. Заявки принимаются на сайте osnovateli.kz.

«Бизнес – это основа экономики, именно бизнес обеспечивает благосостояние людей, а предприниматели составляют основу среднего класса. Сегодня в Казахстане для поддержки бизнеса предпринимаются большие усилия. Я уверен, что свою лепту в это дело внесет наш новый проект «Основатели». Наша цель – поддержка бизнес-инициатив молодых казахстанцев (…) Проект станет хорошей стартовой площадкой для казахстанцев, открытых инновациям и развитию, нацеленных на успех», - сказал в обращении министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.