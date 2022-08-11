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«Реал» победил «Айнтрахт» в матче за суперкубок УЕФА
11 Августа 2022 08:39

«Реал» победил «Айнтрахт» в матче за суперкубок УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче за суперкубок УЕФА на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки сыграли испанский «Реал Мадрид» и немецкий «Айнтрахт» из города Франкфурт-на-Майне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Явным фаворитом этого противостояния по прогнозам экспертов был «королевский клуб», сумевший победить, забив в каждом из таймов по голу. В первом тайме с передачи Каземиро отметился Давид Алаба, поразивший пустые ворота, а во втором Винисиус Жуниор снабдил мячом Карима Бензема около линии штрафной и тот без проблем удвоил преимущество своей команды. 2:0 - сильнее оказались испанцы.

Стоит отметить, что для мадридцев этот суперкубок стал пятым, помимо этого, они еще трижды были финалистами.

Фото: sports.kz


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