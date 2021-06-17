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Реальный сектор экономики показал рост на 2% - Ерулан Жамаубаев

Автор:  
Серик Сабеков
17 Июня 2021, 10:30
Реальный сектор экономики показал рост на 2% - Ерулан Жамаубаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реальный сектор экономики показал рост на 2% в 2020 году. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось в условиях значительного снижения деловой активности в связи с мировым кризисом. Реальное снижение ВВП составило 2,6%. Это в основном обусловлено спадом производства услуг на 5,4% в виду введения карантинных мер. Вместе с тем, реальный сектор экономики показал рост на 2%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

В частности, как отметил министр, в строительстве рост составил - 11,2%, информация и связь - 8,7%, сельское хозяйство - 5,6%, обрабатывающая промышленность - 3,9%.

При этом объем инвестиций в основной капитал снизился на 3,4%.

Приоритетными направлениями бюджета стали расходы на поддержку граждан и реального сектора в условиях чрезвычайного положения. Это - индексация социальных выплат, снижение налогового бремени на субъекты МСБ, расходы на программы «Дорожная карта занятости», «Дорожная карта бизнеса», «Еңбек» и другие.

Принят Комплексный план по восстановлению экономического роста.

Пострадавшие отрасли получили меры налогового стимулирования и послабления, которыми охвачено 700 тысяч предпринимателей.

Профинансировано 40 тысяч проектов субъектов МСБ по удешевленной ставке.

Более 80% заемщиков пострадавших отраслей получили отсрочки по кредитам.

«Эти меры способствовали сохранению занятости и деловой активности. Безработица была удержана на уровне 4,9%. Обеспечена гибкость бюджетного процесса, вводился специальный порядок государственных закупок», - добавил Ерулан Жамаубаев.


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