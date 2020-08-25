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Реальный рост ВВП на уровне 2,8% прогнозируется в Казахстане - Аскар Мамин

25 Августа 2020 09:44
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Реальный рост ВВП на уровне 2,8% прогнозируется в Казахстане - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Казахстане прогнозируется реальный рост ВВП на уровне 2,8%, при этом необходимо качественно реализовать запланированные меры по поддержке отраслей экономики. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня мировая экономика переживает сложную ситуацию, которая отражается и на нашей экономике. Международные финансовые институты отмечают наступившую глобальную рецессию и низкую деловую активность на фоне защитных мер против пандемии коронавируса. Несмотря на это, по данным на август рейтингового агентства Fitch, Казахстан сохранил прогноз на уровне инвестиционной надежности ВВВ – Стабильный, в то время как у 60% стран рейтинг был понижен. Это противокризисные меры, которые были приняты вовремя, также отражает устойчивость экономики страны, низкий государственный долг, эффективность денежно-кредитной политики и значительный объем фискальных резервов», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

Как отметил глава Правительства, в 2021 году в Казахстане прогнозируется реальный рост ВВП на уровне 2,8%.

«Сектор экономики должен обеспечить положительный рост во всех базовых отраслях. Сейчас нам необходимо качественно реализовать запланированные меры по поддержке отраслей экономики, не сбавлять темпы, слаженно и оперативно принимать решения», - подчеркнул А. Мамин.

Напомним, в ходе заседания был озвучен прогноз социально-экономического развития РК на 2021–2025 годы, а также представлены проекты законов РК «О республиканском бюджете на 2021–2023 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2021–2023 годы» и проект Указа Президента РК «О выделении целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на 2021 год».


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#Правительство РК   #Экономика  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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