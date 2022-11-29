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Реальными историями поделились родители особенных детей в Караганде

29 Ноября 2022, 10:12
Реальными историями поделились родители особенных детей в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде состоялся фестиваль «Саналы ұрпақ», который был организован для родителей особенных детей. На площадке семьи, воспитывающие особенных детей могли поделиться своими историями и получить различные консультации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль «Саналы ұрпақ» дал возможность родителям детей с ограниченными возможностями поделиться реальными историями своей жизни. Он был проведен впервые. На мероприятии собралось более трехсот человек. Участвовали в нем родители, воспитывающие детей с РАС, ДЦП, ментальными нарушениями. Гостями также стали мамы и папы обычных малышей.

Организатором «Саналы ұрпақ» выступил совет деловых женщин карагандинской РПП «Атамекен» при поддержке акимата области и областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

Гостем фестиваля стала Динара Наумова – основатель инклюзивного фитнес-центра, член Совета по молодежной политике при Президенте РК, президент Ассоциации развития инклюзивного общества, член общественного совета Министерства информации и общественного развития РК. У казахстанки ДЦП. Когда ей было три года, от нее отказались родители. Но Динара преодолела сложности и стала успешной.

Спикеры-специалисты рассказали о важности репродуктивного здоровья женщин и мужчин, об имеющихся госуслугах для особенных детей в сфере здравоохранения, образования и спорта.

Родителям раздали маршрутные листы с адресами коррекционных кабинетов и спектром предоставляемых услуг. Также они получили возможность проконсультироваться у различных специалистов.

Учителей, воспитателей и родителей особенных детей заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов наградил благодарственными письмами.


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