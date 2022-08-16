Реальные денежные доходы казахстанцев снизились на 2%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бюро национальной статистики РК опубликовало показатели социально-экономического развития республики за июль 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в июне 2022 года составили 145 тыс. 592 тенге (предварительные данные), что на 12,2 % выше, чем в июне 2021 года. Реальные денежные доходы за указанный период снизились на 2 %», - говорится в публикации.

По оценке ведомства, численность безработных в прошлом месяце составила 450,1 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8 % к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец июля составила 229,1 тыс. человек или 2,5 % к рабочей силе.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в июле 2022 года составила 312 тыс. 124 тенге.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года, самая высокая зарплата в месяц была у руководителя в сфере гражданского строительства – 4,5 млн тенге.