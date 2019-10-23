Реальную президентскую власть показывает Конституция - депутат Павел Казанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Павел Казанцев прокомментировал получившую резонанс дискуссию в обществе по поводу так называемого «двоевластия» в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того, чтобы обсудить вопрос, который вы задаете и не высасывать из пальца сенсацию, нужно очень четко разложить сложное на простые вещи и дать этому объяснение. Давайте попытаемся это сделать. С марта Елбасы дает очень четкие, внятные не только посылы, но и конкретную информацию и аргументацию о том, что никакого двоевластия в стране нет. Также в недавнем интервью прозвучало абсолютно внятное обоснование тому, что иногда задают опросы. Опять – все четко, нормально. Несколько дней назад на заседании фракции Елбасы говорит о том, что надо сплотить нацию, элиты вокруг действующего Президента РК. Посылы четкие, внятные, обращаемся к первоисточникам», - сказал Павел Казанцев в кулуарах Мажилиса Парламента РК.

Он предложил обратиться к Конституции РК.

«Два года назад была реформа, вы помните, в Конституции ничего не изменилось, кроме того, что все принципиальные решения принимает Президент – действующий Президент РК. Ничего не поменялось. 2 года назад не было вопросов и сейчас этих вопросов быть не может. Принципиальные вопросы, ключевые вопросы решает Президент.

Следующее. Год назад в Парламенте широко обсуждался, шумно, законопроект о Совете безопасности. В нем были, да, серьезные изменения, дополнения полномочий и так далее. У людей были вопросы, но также никакого ключевого момента и никакого двоевластия в этом законопроекте не заложено. Не заложено это и сейчас. То есть де-юре вопросов о двоевластии не существует», - заявил депутат.

По словам мажилисмена, нужно разобраться, откуда «идет дым».

«Это наши любимые «всепропальщики», у которых всегда все плохо. Это диванные «политолухи», которые рассуждают о чем угодно и на любые темы. И это хайпожоры из числа блогеров, которым безразлична такая тема, им главное лайки набрать. Какие аргументации у них? Никаких.

Давайте попробуем понять, что такое двоевластие. Это когда два субъекта управления управляют одним объектом. Субъекты между собой не ладят и раздирают этот объект. Вокруг объекта и внутри объекта управления возникает напряжение. Посыл абсолютно четкий и понятный. Давайте посмотрим, между субъектами управления у нас есть конфликтные вещи, нет? Не наблюдаем», - подчеркнул П. Казанцев.

«Если происходит напряжение в субъекте, который не знает, куда двигаться, потому что его раздирают на две стороны, в случае двоевластия, то что делают с курсом валют? Он падает, - продолжил депутат. - У нас он падает? Нет, в пределах коридора. Что на бирже у нас? Наши фондовые биржи, компании, обрушились рейтинги? Нет. Инвестиционные рейтинги у наших компаний остаются те же самые. Инвесторы, все переговоры, внешнеполитические контакты – все идет по графику, никто от нас не бежит. В экономической, политической сфере мы признаков какого-либо двоевластия не имеем».

В заключении спикер призвал не поддерживать излишнего хайпа вокруг сложившейся политической ситуации в стране.

«Реальную президентскую власть показывает Конституция, в которой абсолютно все принципиальные решения остаются за Президентом. Что касается вопросов корпоративного управления – вопрос, конечно же, интересный, потому что в любой стране происходит корпоративное управление: действующий Президент – основной управленец, который двигается; Елбасы – вся политика сейчас построена на развитии его инициатив, политики, которая сейчас плавно трансформируется в эту политику Президента Токаева», - заключил П. Казанцев.