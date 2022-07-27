27 Июля 2022 01:48

Реальное число случаев заболевания оспой обезьян может быть выше - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Розомунд Льюис, выступая на брифинге в Женеве, заявила, что при реализации эффективных мер среди представителей соответствующих групп распространение оспы обезьян можно остановить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

По данным организации, риск заболевания оспой обезьян остается умеренным во всем мире, за исключением европейского региона, где он считается высоким. Доктор Льюис подчеркнула, что необходимо остановить вспышку заболевания, чтобы предотвратить ухудшение ситуации в тех регионах, где сегодня она еще не так опасна.

«В этом году выявлено 16 тыс. заражений, но реальное число случаев может быть выше. В Демократической Республике Конго тысячи людей обратились с подозрением на оспу обезьян, однако возможности тестирования там ограничены. Неподтвержденные случаи не включаются в глобальную статистику», – пояснила Розомунд Льюис.

Она также сообщила, что среди заболевших – 81 ребенок в возрасте до 17 лет. Большинство случаев выявлено среди молодых мужчин. Средний возраст заболевших составляет 37 лет.

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт с больным человеком. Заразны соскобы с кожи и жидкости, поэтому болезнь может распространяться через одежду, постельное белье, полотенца и посуду.

До этого года вирус распространялся в основном в Африке, где он считался эндемичным. Первым тревожным сигналом стали случаи, выявленные в мае в Великобритании. По словам Розомунд Льюис, стигматизация и дискриминация мешают проводить эффективные эпидемиологические мероприятия. Она призвала бороться с подобными явлениями.

«На сегодня в ряде стран вспышка все еще сконцентрирована среди мужчин, которые вступают в сексуальные связи с мужчинами, но это не везде так, – сказала она. – Очень важно понять, что стигматизация и дискриминация могут быть столь же опасны, как и сам вирус».

Недавно ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.