Реальная стоимость проезда в Алматы составляет 250 тенге – акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы назвали реальную среднюю стоимость одной поездки в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня средняя реальная стоимость проезда составляет порядка более 250 тенге. Если считать по методике расчета тарифа, средний тариф варьируется до 250 тенге, то есть одна поездка 250 тенге. Но город берет на себя ношу и держит тариф 80 тенге уже на протяжении 7 лет, восьмой год уже пошел, а горожане платят 80 тенге», - сказал заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов на брифинге в Алматы.

Он также отметил, что в прошлом году акимат субсидировал перевозчиков на 9 млрд тенге, в этом году прогнозируется, что сумма субсидий составит порядка 20 млрд тенге, а это 1/15 всего городского бюджета.

Сейчас в Алматы работают 14 автопарков.