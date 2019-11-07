+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 3 °С
USD 388.86 EUR 431.28
RUB 6.10 CNY 55.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Реальная стоимость проезда в Алматы составляет 250 тенге – акимат

7 Ноября 2019 15:21
Поделиться:
Реальная стоимость проезда в Алматы составляет 250 тенге – акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы назвали реальную среднюю стоимость одной поездки в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Алматинцы в часы пик предпочитают ездить в общественном транспорте «зайцем»
Вопрос повышения цен на проезд в Алматы не рассматривается – акимат Появится ли Face Pay и оплата банковской картой в общественном транспорте Алматы Плату за проезд в общественном транспорте планируют поднять в Актау

«На сегодня средняя реальная стоимость проезда составляет порядка более 250 тенге. Если считать по методике расчета тарифа, средний тариф варьируется до 250 тенге, то есть одна поездка 250 тенге. Но город берет на себя ношу и держит тариф 80 тенге уже на протяжении 7 лет, восьмой год уже пошел, а горожане платят 80 тенге», - сказал заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов на брифинге в Алматы.

Он также отметил, что в прошлом году акимат субсидировал перевозчиков на 9 млрд тенге, в этом году прогнозируется, что сумма субсидий составит порядка 20 млрд тенге, а это 1/15 всего городского бюджета.

Сейчас в Алматы работают 14 автопарков.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Цены и тарифы,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив