Новости
Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2019 году составила 1,17%
22 Января 2020 14:46
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) представили обзор инвестиционной деятельности фонда. По данным обзора реальная доходность ЕНПФ по пенсионным активам составила 1,17%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеКуда Нацбанк инвестировал пенсионные активы ЕНПФ С начала года инвестдоход ЕНПФ превысил 550 млрд тенге Реальная доходность ЕНПФ составила 2,82%
«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2019 год составил 699,77 млрд. тенге. При этом за 2019 год доходность пенсионных активов для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 6,57% при инфляции в размере 5,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%», - говорится в обзоре инвестиционной деятельности фонда.
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Порядок на рынке обменных пунктов решили навести в Казахстане
- Пенсионные активы ЕНПФ на 1 января составили почти 10,8 трлн тенге
- Президент РК принял председателя президиума НПП «Атамекен» Тимура Кулибаева
- Букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки
- В Костанайской области вырос уровень средней зарплаты
- Бахыт Султанов предложил Франции 85 казахстанских товаров для экспорта на 1,5 млрд долларов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047