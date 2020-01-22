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Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2019 году составила 1,17%

22 Января 2020 14:46
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Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ в 2019 году составила 1,17%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) представили обзор инвестиционной деятельности фонда. По данным обзора реальная доходность ЕНПФ по пенсионным активам составила 1,17%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2019 год составил 699,77 млрд. тенге. При этом за 2019 год доходность пенсионных активов для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 6,57% при инфляции в размере 5,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,17%», - говорится в обзоре инвестиционной деятельности фонда.


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Ключевые слова: Экономика, ЕНПФ,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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