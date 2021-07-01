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Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ с начала года составила 1,78%

Автор:  
Данияр Дауталиев
1 Июля 2021, 08:44
Реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ с начала года составила 1,78%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) рассказали об инвестиционном доходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 июня 2021 года, составил 12,7 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 12 710,62 млрд тенге.

По состоянию на 1 июня средневзвешенная доходность к погашению (YTM) долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, составила 7,4% годовых, в том числе по номинированным в тенге – 9,3% годовых, в иностранной валюте – 1,2% годовых.

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 671,8 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 5,28% при инфляции 3,50%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 1,78%.


Нацбанк Казахстана   Экономика   ЕНПФ  
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