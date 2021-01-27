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Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала 2020 года составила 3,42%

Автор:  
Данияр Дауталиев
27 Января 2021, 11:57
Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала 2020 года составила 3,42%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) представили инвестиционный портфель пенсионных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 1 января 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального банка, составили порядка 12,9 трлн тенге.

В рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2020 год, доверительным управляющим основные направления инвестирования представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 648,4 млрд тенге (43,8% от всего портфеля), средневзвешенная доходность ГЦБ, номинированных в тенге, составила 8,8% годовых, в долларах США – 4,4% годовых;

˗ облигации квазигосударственных организаций Казахстана (текущая стоимость 1 821,67 млрд тенге (14,13%), средневзвешенная доходность по этим инструментам, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,2% годовых;

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 158,49 млрд тенге (8,98%). По сравнению с началом года доля облигаций БВУ уменьшилась на 2,1%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям казахстанских БВУ, номинированным в тенге, составила 10,1% годовых, в долларах США – 6,3% годовых;

- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 816,53 млрд тенге (6,33% от портфеля). Прирост на 285,36% по сравнению с 1 января 2020 года обусловлен произведенными согласно условиям мандата инвестициями в течение отчетного периода.

Активы диверсифицированы также в депозиты иностранных и казахстанских банков (соответственно, 2,19% и 1,95% от всего портфеля), депозиты Национального банка РК (2,58%), акции и депозитарные расписки казахстанских эмитентов (доля 2,28%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,24%) и другие финансовые инструменты на рыночных условиях.

Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом: инвестиции в национальной валюте – 70,91%, в долларах США – 28,9%, в других валютах – 0,19% портфеля пенсионных активов.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил 1,3 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2020 года, составила 10,92%, при инфляции 7,5%.

Инвестиционный доход, полученный вкладчиками с начала действия накопительной пенсионной системы, превысил 5,6 трлн тенге. Инвестиционная доходность с 1998 года (начала функционирования накопительной пенсионной системы) с нарастающим итогом составила 602,90%. При этом инфляция составила 496,65%. Таким образом, реальная доходность пенсионных активов на 1 января 2021 года составила 106,25%.


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