Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ – 1,18% с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда с начала года составила 6,48% при инфляции в 5,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Чистый инвестиционный доход на счетах вкладчиков с начала года составил 798,3 млрд тенге, тем самым перекрыв объем поступающих взносов по всем видам договоров. За этот же период прошлого года он составлял 752,9 млрд», - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.

При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Национального банка РК с начала года составила 6,48% при инфляции 5,3% за тот же период.

«Если рассматривать доходность пенсионных активов под управлением НБРК в годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев, то она составляет 10,56% при инфляции 8,4%», - отметили в фонде.



