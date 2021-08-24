-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ – 1,18% с начала года
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Доходность пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда с начала года составила 6,48% при инфляции в 5,3%, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Чистый инвестиционный доход на счетах вкладчиков с начала года составил 798,3 млрд тенге, тем самым перекрыв объем поступающих взносов по всем видам договоров. За этот же период прошлого года он составлял 752,9 млрд», - сообщили в пресс-службе ЕНПФ.
При этом доходность пенсионных активов ЕНПФ под управлением Национального банка РК с начала года составила 6,48% при инфляции 5,3% за тот же период.
«Если рассматривать доходность пенсионных активов под управлением НБРК в годовом выражении, то есть за последние 12 месяцев, то она составляет 10,56% при инфляции 8,4%», - отметили в фонде.
- Казахстанцы накопили в ЕНПФ более 12,8 триллионов тенге
- Аскар Мамин провел заседание Проектного офиса по вопросам предпринимательства
- Прием заявок по «Бюджету участия» стартует в Алматы
- Доллар подешевел на торгах KASE
- Онлайн услугу по изъятию выплат за счет добровольных пенсионных взносов запустил ЕНПФ
- 819 тонн продтоваров запасено в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана