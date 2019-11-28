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вчера 22:54
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вчера 19:32
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вчера 17:04
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вчера 15:16
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Реальная доходность ЕНПФ составила 2,5%
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке Казахстана привели данные об инвестиционном доходе Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 599,3 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 5,67%», - сообщили в регуляторе.
При этом по состоянию на 1 ноября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с ноября 2018 года по октябрь 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8% при инфляции в размере 5,5%.
Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,5%.
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