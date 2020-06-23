Реальная доходность ЕНПФ составила 2,2%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По итогам пяти месяцев 2020 года число индивидуальных пенсионных счетов в Едином накопительном пенсионном фонде увеличилось почти на 1 миллион единиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На первое января текущего года количество ИПС составляло 10 672 567 единиц, а к 1 июня достигло 11,6 миллионов. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам – их более 11 миллионов. Далее идут счета, сформированные за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов - 515 837, растет и количество добровольных пенсионных взносов, таких счетов в ЕНПФ сейчас уже 55 320», - сообщили в пресс-службе фонда.

В общей сложности на счетах сформированы пенсионные накопления на сумму 11,7 трлн тенге, с начала года сумма увеличилась на 866 млрд тенге или на 8%.

На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объёме 428,2 млрд тенге.

Выплаты составили 62,4 млрд тенге.

С начала 2020 года по состоянию на 1 июня на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 499 млрд тенге чистого инвестиционного дохода, что на 272,4 млрд тенге больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 8,9%, при инфляции в 6,7%, то есть реальная доходность по пенсионным активам является положительной.



