«Реал Мадрид» опубликовал творение казахстанского художника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Творение казахстанского художника Каната Нуртазина размещено на официальной странице испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несколько дней назад испанский футбольный клуб в Instagram опубликовал 9 фотографий футболистов на поле и предложил болельщикам отредактировать эти фото в свободной для них форме. Было объявлено, что понравившиеся работы будут размещены на странице клуба в Instagram под тегом #RMEditChallenge.

Казахстанский художник Канат Нуртазин снял видео того, как он вырезал образ капитана клуба Серхио Рамоса на листе, а потом опубликовал его в Instagram. После это видео было опубликовано футбольным клубом.

«Надеюсь в этот раз @realmadrid оценит мою работу», - написал Канат Нуртазин.

Канат - художник-самоучка. Он не только создает невероятные картины из листьев и обычного картона, но и находит необычные ракурсы, чтобы сфотографировать свои работы на улицах города.