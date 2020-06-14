Реакторы весом в 165 тонн провезли по Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Реакторы весом в 165 тонн провезли по Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сегодня в Атырау начался процесс доставки реакторов и колонн из речного порта на территорию строящегося в 30 километрах от города газохимического комплекса.
«Первыми будут доставлены два реактора весом 165.3 тонны каждый. Их длина 18.5 метров, а диаметр 10. Крупногабаритный изделия будут перевозиться в июне и июле по воскресеньям», -сообщили в пресс-службе газохимического комплекса.
Как мы ранее сообщали, чтобы провезти крупногабаритный груз энергетики отключают линии электропередачи, линии горячего водоснабжения, в наиболее узких местах демонтируются столбы электроосвещения.
Жителей Атырау предупредили об отключениях света и горячей воды по воскресеньям.
- Тело спрыгнувшей с моста девушки извлечено из Урала в Атырау
- Все новые случаи коронавируса в Атырауской области выявлены в ходе скрининга
- Более одной тысячи выпускников вузов Атырауской области направят на молодежную практику
- В Атырау продолжатся поиски утонувшего в Урале мужчины
- Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау
- О текущей ситуации с коронавирусом на Тенгизе рассказали в ТШО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана