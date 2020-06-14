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Реакторы весом в 165 тонн провезли по Атырау

14 Июня 2020 20:30
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Реакторы весом в 165 тонн провезли по Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Реакторы весом в 165 тонн провезли по Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Атырау начался процесс доставки реакторов и колонн из речного порта на территорию строящегося в 30 километрах от города газохимического комплекса.

«Первыми будут доставлены два реактора весом 165.3 тонны каждый. Их длина 18.5 метров, а диаметр 10. Крупногабаритный изделия будут перевозиться в июне и июле по воскресеньям», -сообщили в пресс-службе газохимического комплекса.

Как мы ранее сообщали, чтобы провезти крупногабаритный груз энергетики отключают линии электропередачи, линии горячего водоснабжения, в наиболее узких местах демонтируются столбы электроосвещения.

Жителей Атырау предупредили об отключениях света и горячей воды по воскресеньям.




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#Атырауская область  
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Автор:

Виктор Сутягин

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