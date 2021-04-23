Реакции после получения прививки прокомментировала доктор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии МЗ РК Лаззат Ералиева прокомментировала отсутствие или наличие каких-либо реакций у человека от прививки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У всех людей индивидуально, потому что все зависит от генетических особенностей организма, зависит от того, что он ел накануне вечером, что он ел перед вакцинацией. Говорить о том, что у молодых протекает с реакцией, а в возрасте без реакции, нельзя. Все индивидуально. Есть или нет реакции - это не значит, что антитела не будут вырабатываться. Это не показатель», - сказала Ляззат Ералиева, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в СЦК.

Напомним, по данным Минздрава, с 1 февраля 823 498 человек получили первый компонент, вторым компонентом привились 132 803 тысяч человек.

Ранее эксперты сообщили, что у 0,4% лиц, получивших вакцинацию, зарегистрированы ожидаемые реакции: местные реакции, общие реакции в виде повышения температуры, кратковременного подъема артериального давления, покраснение, болезненность на месте инъекции.