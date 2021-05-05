Реагирование будет очень жестким – Алексей Цой о поддельных паспортах вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал информацию о случаях подделывания электронных паспортов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается поддельных паспортов вакцинации, такой случай был, он был первым. Как только мы такую информацию получили, я лично связывался с акиматом Алматы. Утром мы взяли на контроль, отработали с силовыми структурами. Провели задержание», — сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Он заверил, что ведомством проводится мониторинг социальных сетей, каждый случай в отдельности.

«Если у вас есть какие-то данные по таким случаям, мы всегда готовы информацию принять. Потому что реагирование будет очень жестким. Мы всех своих медицинских работников предупредили о том, что это уголовно наказуемо. И любой гражданин – врач это, любой кто-то рядом находящийся, должны понимать, что этот закон неумолим», - подчеркнул министр.

«Это четко доказывается, потому что каждая доза в информационной системе видна. И если такое произойдет, последует уголовное наказание. Поэтому, здесь мы мониторим и держим на особом контроле», - заключил глава Минздрава.