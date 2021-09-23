Реабилитолог из Алматы рассказала о восстановлении после COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врач-реабилитолог городской поликлиники №4 управления общественного здоровья Алматы Айгуль Солтанбек рассказала, что люди, столкнувшиеся с такой серьезной инфекцией, могут испытывать не только физическое недомогание, но и эмоциональные сложности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению Айгуль Солтанбек, очень важно предотвратить заболевание, а для этого необходимо соблюдать масочный режим. Горожанам необходимо выработать привычку носить маски в людных местах, надевать их правильно.

«Есть люди, которые надевают маски формально, считая, что эта мера напрасная и даже вредная для здоровья. Кроме того, многие считают появление насморка, першения в горле и других легких признаков простуды не серьезными симптомами и не предпринимают никаких действий для их лечения, переносят инфекцию на ногах. В связи с этим хотелось бы пояснить, что ношение маски – дополнительная эффективная мера, которая в комплексе с другими мерами, такими как соблюдение социальной дистанции, мытье рук с мылом, использование антисептика помогает предотвратить заражение коронавирусной инфекцией», - отметила врач-реабилитолог.

Говоря о восстановлении после коронавирусной инфекции, А. Солтанбек подчеркнула, что все переболевшие нуждаются хотя бы в минимальной реабилитации. Даже если течение заболевания прошло в легкой форме.

«В целом каждый пациент может восстановиться, это не приговор. Мы часто отмечаем, что коронавирус оказывает влияние на работу легких и сердечно-сосудистой системы. Поэтому реабилитация начинается в процессе прохождения лечения и продолжается после выписки - в поликлинике или дома. Реабилитация имеет противопоказания, поэтому конкретные мероприятия для каждого пациента определяет лечащий врач. Восстановиться можно даже после тяжелого течения болезни», - сказала врач.

А. Солтанбек отметила, что у пациентов бывает поражение легких всего 10%, а степень течения болезни тяжелым.

«Врачи не ориентируются на степень поражения легких, а обращают внимание на резервы организма. Мы лечим не только поражение легких, но и поражение других органов и систем», - добавила врач-реабилитолог.

А. Солтанбек отметила, что часто после коронавирусной инфекции у пациентов повышается риск возникновения пневмосклероза и пневмофиброза.

«В нашей поликлинике занимаются третьим этапом восстановления, это период восстановления легких. В здоровом состоянии они должны быть эластичными и дышащими, а при фиброзах возникают рубцы, поэтому врачи-реабилитологи назначают индивидуальное лечение», - продолжила А. Солтанбек.

Для улучшения работы легких и увеличения насыщения крови кислородом в поликлинике разработаны специальные программы физических тренировок с дыхательными комплексами.

Врач-реабилитолог призвала население Алматы к вакцинации, так как после прививки, даже заболев КВИ, человек перенесет болезнь намного легче. В большинстве случаев вакцинированные пациенты не нуждаются в госпитализации.

«Болезнь у привитых протекает гораздо легче. Иммунная система таких пациентов способна мобилизоваться и быстрее приводит к выздоровлению. Стоит знать, что вакцины не снижают иммунитет, а наоборот стимулируют его. Помогают восстановить организм также витамины группы В, аминокислоты», - сказала А. Солтанбек.

В завершение врач призвала всех алматинцев в целях профилактики вакцинироваться, чтобы защитить себя и окружающих от тяжелого течения COVID-19.

По данным управления общественного здоровья Алматы, в городе с 1 февраля по 21 сентября 2021 года первым компонентом вакцинированы 933 678 человек, вторым компонентом - 827 239 человек. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 117 036 человек.