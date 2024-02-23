Пережив пандемию, мы узнали о степени опасности вирусной пневмонии и насколько плачевными могут быть последствия перенесенного заболевания. Но здесь главное — укрепить иммунитет и вовремя проходить курсы реабилитации. Казахстанцы и гости из-за рубежа, решив совместить отдых с возможностью оздоровления организма, все чаще выбирают известный санаторий «Окжетпес», который находится в самом сердце Бурабая. О том, какие возможности комплекс предоставляет своим посетителям, корреспонденту агентства Kazinform рассказала вице-президент по лечебно-реабилитационной работе АО ЛОК «Окжетпес» Лаура Кусаинова.

Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

— Лаура Максатовна, до сих пор мир испытывает на себе последствия перенесенного коронавируса. Одно из них — вирусная пневмония. В чем заключается особенность реабилитации после этого заболевания?

— Самое главное здесь — своевременно начать курс реабилитации. Это поможет укрепить иммунитет и, соответственно, заняться профилактикой тех осложнений, которые вирусная пневмония вызывает. В первую очередь, это бронхо-легочные поражения, нарушение коагуляционной функции крови, сильное тромбообразование, и в меньшей степени те или иные поражения почек, головного мозга (снижение памяти), суставные синдромы и т. д.

В нашем санатории есть программа по реабилитации пациентов, перенесших вирусную пневмонию. Причем реабилитацию эту можно проводить в любое время года. Сам климат — уже один из компонентов выздоровления пациентов. Воздух Бурабая давно используется для лечения больных с бронхо-легочными заболеваниями.

Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

— Какие возможности есть у комплекса «Окжетпес» по реабилитации после вирусной пневмонии?

— Таких возможностей у нашего лечебно-оздоровительного комплекса очень много. У нас есть свой источник питьевой радоновой воды, которую пьют пациенты. Она подается разной температуры до 45 градусов.

Фото: Ринат Зайнулин

Есть и галокамеры — это солевые шахты, которые являются одним из методов профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, и ингаляторы с различными видами лекарственных средств для снятия бронхоспазма, отхаркивающего эффекта, улучшения кровоснабжения бронхо-легочного дерева.

Фото: Ринат Зайнулин

В зависимости от первоначального поражения бронхо-легочной системы будут назначаться те или иные ингаляции.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Мы также назначаем инъекционный прием препаратов для профилактики и лечения бронхо-легочной патологии. И конечно, у нас очень широко используется дыхательная гимнастика. Наш инструктор по дыхательной гимнастике получила признание как казахстанских, так и иностранных отдыхающих, которые приезжали в санаторий еще во время ковида, чтобы заниматься именно у нее этой дыхательной гимнастикой. Она помогла многим, потому что дыхательная гимнастика — одна из основополагающих профилактик бронхо-легочной патологии после острого периода заболевания.

Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

Есть также различные виды массажа, душевые процедуры в виде циркулярного душа и Шарко, хвойные ванны, которые снимают бронхоспазмы, успокоительные, релаксирующие ванны, которые также воздействуют на общую нервную систему. Ну и конечно, куда без тепловых процедур? Естественно, у нас есть физиооборудование, токи, магниты, УФО… Но это все в купе с теми основными методами реабилитации, которые были названы выше. Также мы используем настойку пантогематоген, которая повышает не только гемоглобин, но и иммунитет, помогает в борьбе с вирусами. Активно используем фиточаи с шиповником и кислородные коктейли. Это тоже хорошо помогает при вирусных заболеваниях бронхо-легочной системы.

— Как долго длится курс реабилитации? Всем ли он подходит?

— Курс рассчитан на 10 дней. Но всегда должен быть индивидуальный подход. На пациента заполняется санаторно-курортная карта, чтобы врач знал, какие заболевания, аллергия есть у прибывшего, потому как для любой процедуры есть показания и противопоказания.

Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

— Слышала, что в Вашем санатории есть особенное лечение кумысом…

— Все верно, ежедневно мы практикуем кумысотерапию. Кумыс — лечебный напиток, который в первую очередь повышает иммунитет организма. Это природный напиток, к которому восприимчив наш организм. Кумыс и шубат всегда использовали при лечении заболеваний легких, таких как туберкулез, пневмония, различные бактериальные инфекции. Во время пандемии саумал, кумыс пили практически все, даже те, кто никогда его не пил. И он доказал свою терапевтическую эффективность. Есть пациенты, которые выздоровели только на одном употреблении саумала и кумыса. И это тоже один из козырей в оздоровлении пациентов.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

— Есть ли какие-то новшества, которые будет использовать санаторий для реабилитации в текущем году?

— С января 2024 года мы внедряем лечение нафталанами. Оно применяется в санаториях Азербайджана. Нафталаны — это нефть, которая добывается исключительно в этой стране. Мы используем их переработанные нафталановые продукты — нафтамастику и нафталановое масло для ванн. Сейчас у нас есть несколько пациентов, которые ими лечатся. Очень хорошо помогают нафталаны при заболеваниях кожи, в том числе и при псориазе, а также полезны для опорно-двигательного аппарата и суставов. Нафталаны также эффективны при хронических инфекциях верхних дыхательных путей и при многих других заболеваниях.

Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

— Насколько часто на реабилитацию к Вам приезжают гости из-за границы? Или Ваш контингент в основном состоит из казахстанцев?

— Честно говоря, в прошлом году у нас был большой наплыв иностранных туристов. По сравнению с 2022 годом в 2023 году их число увеличилось в 10 раз! В основном это россияне, представители Узбекистана, Китая, Америки, Германии и т. д. Порой к нам приезжают одни и те же лица по несколько раз. Но ведь каждый из гостей старается выбрать лучший санаторий для своего отдыха, и главное, для лечения и реабилитации. Поэтому мы, конечно же, рады, что они останавливают свой выбор на нас. Это говорит об эффективных методах предлагаемого нами лечения. Кроме того, это способствует дружественным связям между нашими государствами.