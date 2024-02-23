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    17:17, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Реабилитация в ЛОК «Окжетпес» — о возможностях санатория рассказала Лаура Кусаинова

    ЛОК «Окжетпес»
    Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

    Пережив пандемию, мы узнали о степени опасности вирусной пневмонии и насколько плачевными могут быть последствия перенесенного заболевания. Но здесь главное — укрепить иммунитет и вовремя проходить курсы реабилитации. Казахстанцы и гости из-за рубежа, решив совместить отдых с возможностью оздоровления организма, все чаще выбирают известный санаторий «Окжетпес», который находится в самом сердце Бурабая. О том, какие возможности комплекс предоставляет своим посетителям, корреспонденту агентства Kazinform рассказала вице-президент по лечебно-реабилитационной работе АО ЛОК «Окжетпес» Лаура Кусаинова.

    Лаура Кусаинова
    Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

    — Лаура Максатовна, до сих пор мир испытывает на себе последствия перенесенного коронавируса. Одно из них — вирусная пневмония. В чем заключается особенность реабилитации после этого заболевания?

    — Самое главное здесь — своевременно начать курс реабилитации. Это поможет укрепить иммунитет и, соответственно, заняться профилактикой тех осложнений, которые вирусная пневмония вызывает. В первую очередь, это бронхо-легочные поражения, нарушение коагуляционной функции крови, сильное тромбообразование, и в меньшей степени те или иные поражения почек, головного мозга (снижение памяти), суставные синдромы и т. д.

    В нашем санатории есть программа по реабилитации пациентов, перенесших вирусную пневмонию. Причем реабилитацию эту можно проводить в любое время года. Сам климат — уже один из компонентов выздоровления пациентов. Воздух Бурабая давно используется для лечения больных с бронхо-легочными заболеваниями.

    ЛОК
    Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

    — Какие возможности есть у комплекса «Окжетпес» по реабилитации после вирусной пневмонии?

    — Таких возможностей у нашего лечебно-оздоровительного комплекса очень много. У нас есть свой источник питьевой радоновой воды, которую пьют пациенты. Она подается разной температуры до 45 градусов.

    оқжетпес
    Фото: Ринат Зайнулин

    Есть и галокамеры — это солевые шахты, которые являются одним из методов профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, и ингаляторы с различными видами лекарственных средств для снятия бронхоспазма, отхаркивающего эффекта, улучшения кровоснабжения бронхо-легочного дерева.

    оқжетпес
    Фото: Ринат Зайнулин

    В зависимости от первоначального поражения бронхо-легочной системы будут назначаться те или иные ингаляции.

    ингаляция
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мы также назначаем инъекционный прием препаратов для профилактики и лечения бронхо-легочной патологии. И конечно, у нас очень широко используется дыхательная гимнастика. Наш инструктор по дыхательной гимнастике получила признание как казахстанских, так и иностранных отдыхающих, которые приезжали в санаторий еще во время ковида, чтобы заниматься именно у нее этой дыхательной гимнастикой. Она помогла многим, потому что дыхательная гимнастика — одна из основополагающих профилактик бронхо-легочной патологии после острого периода заболевания.

    Реабилитация в
    Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

    Есть также различные виды массажа, душевые процедуры в виде циркулярного душа и Шарко, хвойные ванны, которые снимают бронхоспазмы, успокоительные, релаксирующие ванны, которые также воздействуют на общую нервную систему. Ну и конечно, куда без тепловых процедур? Естественно, у нас есть физиооборудование, токи, магниты, УФО… Но это все в купе с теми основными методами реабилитации, которые были названы выше. Также мы используем настойку пантогематоген, которая повышает не только гемоглобин, но и иммунитет, помогает в борьбе с вирусами. Активно используем фиточаи с шиповником и кислородные коктейли. Это тоже хорошо помогает при вирусных заболеваниях бронхо-легочной системы.

    — Как долго длится курс реабилитации? Всем ли он подходит? 

    — Курс рассчитан на 10 дней. Но всегда должен быть индивидуальный подход. На пациента заполняется санаторно-курортная карта, чтобы врач знал, какие заболевания, аллергия есть у прибывшего, потому как для любой процедуры есть показания и противопоказания.

    Реабилитация в
    Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

    — Слышала, что в Вашем санатории есть особенное лечение кумысом…

    — Все верно, ежедневно мы практикуем кумысотерапию. Кумыс — лечебный напиток, который в первую очередь повышает иммунитет организма. Это природный напиток, к которому восприимчив наш организм. Кумыс и шубат всегда использовали при лечении заболеваний легких, таких как туберкулез, пневмония, различные бактериальные инфекции. Во время пандемии саумал, кумыс пили практически все, даже те, кто никогда его не пил. И он доказал свою терапевтическую эффективность. Есть пациенты, которые выздоровели только на одном употреблении саумала и кумыса. И это тоже один из козырей в оздоровлении пациентов.

    Окжетпес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Есть ли какие-то новшества, которые будет использовать санаторий для реабилитации в текущем году?

    — С января 2024 года мы внедряем лечение нафталанами. Оно применяется в санаториях Азербайджана. Нафталаны — это нефть, которая добывается исключительно в этой стране. Мы используем их переработанные нафталановые продукты — нафтамастику и нафталановое масло для ванн. Сейчас у нас есть несколько пациентов, которые ими лечатся. Очень хорошо помогают нафталаны при заболеваниях кожи, в том числе и при псориазе, а также полезны для опорно-двигательного аппарата и суставов. Нафталаны также эффективны при хронических инфекциях верхних дыхательных путей и при многих других заболеваниях.

    ЛОК
    Фото: пресс-служба АО ЛОК «Окжетпес»

    — Насколько часто на реабилитацию к Вам приезжают гости из-за границы? Или Ваш контингент в основном состоит из казахстанцев?

    — Честно говоря, в прошлом году у нас был большой наплыв иностранных туристов. По сравнению с 2022 годом в 2023 году их число увеличилось в 10 раз! В основном это россияне, представители Узбекистана, Китая, Америки, Германии и т. д. Порой к нам приезжают одни и те же лица по несколько раз. Но ведь каждый из гостей старается выбрать лучший санаторий для своего отдыха, и главное, для лечения и реабилитации. Поэтому мы, конечно же, рады, что они останавливают свой выбор на нас. Это говорит об эффективных методах предлагаемого нами лечения. Кроме того, это способствует дружественным связям между нашими государствами.

    Окжетпес
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
    Теги:
    УДП Медицина Окжетпес Бурабай
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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