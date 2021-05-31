Реабилитацию жертв политических репрессий обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ко Дню памяти жертв политических репрессий обсудили проводимую работу по реабилитации жертв репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Встреча прошла по инициативе акимата Алматы.

В ней приняли участие представители городской, республиканской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, государственных органов, ученые, руководство Общественного совета Алматы, Союза писателей Казахстана, архива Президента РК, республиканских этнокультурных объединений.

Руководитель управления общественного развития города Алматы Диас Есдаулетов отметил, что 2021 год имеет особенное значение для страны, так как 30-летие Независимости Казахстана является важным этапом в развитии государства.

Заместитель председателя городской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий Бауыржан Жангуттин отметил, что в настоящее время Указом Главы государства создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.

В связи с этим организована городская комиссия, основной задачей которой является полная юридическая и политическая реабилитация жертв политических репрессий 20-50-х годов.

По его словам, комиссии предстоит кропотливая работа. В нее входят девять рабочих групп, 51 человек, из которых 70% экспертов имеют ученую степень, а 20% - степень магистра. «Это очень профессиональный состав, что очень важно в исследовательской работе», - отметил Б. Жангуттин.

В ходе «круглого стола» также выступил сын Мухамеджана Тынышпаева – 90-летний аксакал Шейх-Али Давлет Мухамеджанулы, который рассказал о своем отце, тревожном детстве, лидерах «Алаш Орды», подвергшихся репрессиям.

Председатель Союза писателей РК Улыкбек Есдаулет отметил важность сохранения памяти о тех трагических событиях, призвал молодежь изучать историю и любить свою страну.

На мероприятии также выступил заместитель директора Архива Президента РК Кайрат Алимгазинов, рассказавший о методике работы с архивными материалами, об итогах работы республиканской Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий за текущий период.

Также выступил известный ученый, профессор, доктор исторических наук Ханкельды Абжанов, который рассказал о трагических судьбах лидеров «Алаш Орды» Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова, Мухамеджана Тынышпаева, значении республиканской и городской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий.

В работе «круглого стола» также приняли участие и другие ученые, представители городской комиссии: Б. Кабдушев, Ш. Забих, З. Толенова, Р. Камшат, М. Губайдуллина, Г. Нурбатырова, А. Утегалиева, ученые К. Матыжанов, С. Борбасов, рассказавшие об основных периодах репрессий 20-50-х годов, депортации народов, представителях казахской интеллигенции Ж. Досмухамедове, Т. Жургеневе, О. Жандосове, об исследовательской и архивной работе.