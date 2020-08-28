Реабилитацию перенесших COVID-19 начали в больнице СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской областной многопрофильной больнице, в отделении реабилитации и восстановительного лечения, начали прием пациентов, которые переболели COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медучреждения , курс восстановления могут пройти жители региона после стационарного и амбулаторного лечения инфекции. Чтобы получить направление на реабилитацию, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления.

«Медицинские услуги будут проводиться по протоколу диагностики и лечения COVID-19 и c использованием галокамеры. В программу реабилитации входит лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры: электрофорез, ультрафонофорез, массаж, дыхательная гимнастика, ингаляции, процедуры с использованием аппарата «Вибролонг», различные психотерапевтические мероприятия, дозированная лечебная ходьба, диетотерапия и поддерживающее медикаментозное лечение», - проинформировали в областной больнице.

На 28 августа в Северо-Казахстанской области зарегистрировали 3906 инфицированных коронавирусом. Из них выздоровели 3486 человек.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе стабилизировалась.