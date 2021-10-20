Реабилитация жертв политических репрессий: спецгруппу для подсчета людских потерь предложил создать Сабыр Касымов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканский семинар «Об обмене опытом по сбору материалов по казахстанским беженцам, вынужденным покинуть пределы Казахстана в 1916-1930-х годах в результате карательных акций государства и политических репрессий власти в ходе проведения различных насильственных политических кампаний и голода» состоялся в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе семинара член Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, руководитель проектного офиса по сопровождению деятельности Госкомиссии Сабыр Касымов отметил, что, согласно Указу Президента Касым-Жомарта Токаева «О полной реабилитации жертв политических репрессии», Госкомиссия для всестороннего изучения и внесения предложений для реабилитации создала специальную группу. В региональных комиссиях также созданы аналогичные группы.

«Массовые вынужденные беженцы были и при насильственном установлении советской власти в Казахстане, и при конфискации имущества кулаков, баев, полуфеодалов и крестьян-шаруа, и при насильственной коллективизации и седентаризации (оседании), и при силовых мясозаготовках и других антинародных кампаниях. Люди бежали в другие края из-за государственного преследования и политических репрессий за религиозные убеждения, классовую принадлежность, сословное происхождение, участие или поддержку народных восстаний и протестов и по другим причинам несогласия и непонимания в целом агрессивной большевистско-голощекинской политики в Казахстане», - рассказал Сабыр Касымов, обращаясь к участникам семинара.

По его словам, следует внимательно изучить несколько вопросов.

«Первое: какие трудности, испытания, людские потери от голода, холода и болезней, преследование карательных органов и другие тяготы претерпели в пути следования пешим ходом наши предки. Это отдельная, для многих семей трагическая история. Второе: внимательно изучить какая ситуация, какой прием, отношение местной власти и населения к беженцам было фактически. Одним словом, что ждало казахских беженцев в местах прибытия», - отметил С. Касымов.

Как отметил член Госкомиссии, беженцы из западных и южных регионов Казахстана бежали в Туркмению, Каракалпакию, Узбекистан, Таджикистан, а также в Иран, Афганистан. А беженцы из северного и северо-восточных регионов Казахстана заполнили соседние области России.

«Огромное число казахских беженцев пресекало границу с Китаем. Документы ОГПУ отмечают, что из приграничных районов бежало треть населения, и не только казахского. Особенно руководство Казахстана пыталось пресечь бегство своих граждан за кордон. Отряды ОГПУ, милиции и воинских частей, используя артиллерию, авиацию, пулеметы, пытались пресечь исход граждан за границу, беспощадно расстреливали невооруженных людей. Общественности же представлялись эти преступления как борьба с басмачами и членами бандформирований. Даже на территории Китая настигали беженцев и расстреливали. Отряды ОГПУ и войсковые части продолжали репрессии в отношении казахстанских беженцев даже за пределами республики», - отмечает Сабыр Касымов.

Член Государственной комиссии подчеркнул, что нужно подсчитать, сколько погибло вынужденных беженцев в пути следования, в местах расселения, особенно - стариков и детей.

«Это новая и непростая задача, но мы должны ее начать. Наши последователи ее продолжат. Такой подсчет нужен и по другим категориям жертв репрессий. Нам необходимо выработать научно обоснованную методику подсчета. Мы не должны и не можем верить только информации и сводкам Голощекина, ОГПУ и других карателей о совершенных ими преступлениях. Думаем использовать методы математического регулирования. Может создадим специальную группу для подсчета людских потерь», - подытожил спикер.