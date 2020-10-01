Реабилитация заемщиков позволит казахстанцам сохранить доступ к банковским продуктам – Нурлан Абдрахманов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о работе над реабилитацией заемщиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 августа портфель кредитов физическим лицам составил 6,8 трлн тенге. Внутри этого объема потребительские займы составили 4,15 трлн. В результате тех мер, которые были приняты Агентством, портфель потребительских кредитов был снижен на 61 млрд тенге, то есть на 1,4%. Уровень просроченных займов сохраняется на уровне 7%», - сказал на брифинге заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов.

Он отметил, что пандемия, ограничения и сложные экономические условия повлияли на людей, для некоторых погашение займов является значительной проблемой.

«В связи с этим Агентством по поручению Главы государства проводится работа по разработке механизмов реабилитации заемщиков. Реабилитация заемщиков это законодательная процедура, которая позволит тем гражданам, которые имеют просроченные займы, но их погасили, либо гражданам, которые имеют в настоящее время просроченные займы возможность изменить условия, совместно с банком, этих займов. С тем, чтобы эти люди могли дальше продолжать исполнять свои обязательства перед банком. Процедура реабилитации должна позволить также сохранить доступ таких людей, которые имели негативную историю, к банковским продуктам, с тем, чтобы они не уходили в сектор небанковского кредитования», - отметил спикер.