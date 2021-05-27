Реабилитация после коронавируса: костанайские врачи рассказали о восстановлении после инфекции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Не каждый переболевший костанаец может претендовать на бесплатную реабилитацию после перенесённой коронавирусной инфекции. О том, кто, как и когда может претендовать на реабилитацию, сообщили на спецбрифинге костанайские врачи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала заместитель руководителя областного управления здравоохранения Анжела Бексултанова, в стационарах области развёрнуто 439 коек восстановительного лечения и медицинской реабилитации, из которых 63 койки - для ребёнка.

«За 4 месяца прошли у нас реабилитацию 639 пациентов, 161 ребёнок. Профили реабилитации взрослых - для кардиологических больных, кардиохирургических, для неврологических больных, ортопедических, травматологических и нейрохирургических больных. Профиля коек для детей - неврологический, нейрохирургический, травматологический и ортопедический», - сообщила она.

По словам А. Бексултановой, для реабилитации человек может обратиться в поликлинику по месту жительства. После консультации реабилитолога пациент ставится на портал и назначается дата для госпитализации на реабилитацию. В среднем, процесс реабилитации длится около 10 дней.

Койки для реабилитации, к слову, расположены также в Костанайской областной больнице. Как сообщил главврач Юрий Моисеев, на сегодняшний день у них функционирует два отделения реабилитации.

«Первое отделение базируется в основных наших корпусах, оно на 20 коек. Там проводим реабилитационную помощь пациентов с инфарктами, инсультами, нейрохирургические операции. Койки там многопрофильные. С началом пандемии стало понятно, что в реабилитации теперь нуждаются и пациенты, перенёсшие ковид. Речь идет о восстановлении тех функций, которые утрачены, и могут быть восстановлены», - сообщил Ю. Моисеев.

Однако, по словам врача, самого факта заражения недостаточно для направления на реабилитацию. Необходимо пройти консультацию у врача-реабилитолога, который определит, есть ли у пациента так называемый потенциал для восстановления после перенесённой инфекции.

«2 ноября 2020 года мы открыли отделение медреабилитации второго этапа на 30 коек. Фонд медстрахования на этот год выделил 161 839 000 тенге для больных, которые переболели КВИ. Услугами реабилитационного центра воспользовались 620 больных и освоены почти 52 млн тенге», - подытожил Ю. Моисеев.