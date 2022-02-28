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Реабилитация онкобольных в Казахстане будет за счет средств ОСМС

28 Февраля 2022 16:46
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Реабилитация онкобольных в Казахстане будет за счет средств ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые с этого года реабилитация онкобольных будет предоставляться за счет средств обязательного социального медицинского страхования. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках совершенствования онкологической помощи будет увеличен объем услуг на высокотехнологичные методы диагностики лечения: томотерапия, лучевая терапия, радиойодтерапия. Также с этого года впервые за счет средств ОСМС будет предоставляться медицинская реабилитация онкологическим больным. Планируется открыть четыре ПЭТ-центра, в том числе в рамках ГЧП, в Семее, Нур-Султане, Алматы и Шымкенте», - сказала Ажар Гиният во время выступления на коллегии по итогам 2021 года.

Также она отметила, что в прошлом году был открыт первый в странах Центральной Азии Центр Гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний центральной нервной системы. В 2021 году проведено 263 операции. Вместе с тем начал работу Центр ядерной медицины в Семее. В прошлом году проведена диагностика 15 пациентов и лечение 217 пациентов. Функционирует Центр томотерапии для лечения злокачественных новообразований.

«Таким образом пациенты, ранее выезжавшие для лечения за рубежом по этим высоким технологиям, получили возможность лечиться внутри страны», - добавила глава Минздрава.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение  
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Автор:

Анеля Касымова

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