Реабилитация онкобольных в Казахстане будет за счет средств ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые с этого года реабилитация онкобольных будет предоставляться за счет средств обязательного социального медицинского страхования. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках совершенствования онкологической помощи будет увеличен объем услуг на высокотехнологичные методы диагностики лечения: томотерапия, лучевая терапия, радиойодтерапия. Также с этого года впервые за счет средств ОСМС будет предоставляться медицинская реабилитация онкологическим больным. Планируется открыть четыре ПЭТ-центра, в том числе в рамках ГЧП, в Семее, Нур-Султане, Алматы и Шымкенте», - сказала Ажар Гиният во время выступления на коллегии по итогам 2021 года.

Также она отметила, что в прошлом году был открыт первый в странах Центральной Азии Центр Гамма-нож для радиохирургического лечения заболеваний центральной нервной системы. В 2021 году проведено 263 операции. Вместе с тем начал работу Центр ядерной медицины в Семее. В прошлом году проведена диагностика 15 пациентов и лечение 217 пациентов. Функционирует Центр томотерапии для лечения злокачественных новообразований.

«Таким образом пациенты, ранее выезжавшие для лечения за рубежом по этим высоким технологиям, получили возможность лечиться внутри страны», - добавила глава Минздрава.