Реабилитация необходима всем пациентам, переболевшим КВИ в средней и тяжелой форме – Владимир Огай

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Как люди переносят коронавирусную инфекцию? Сколько времени и какие реабилитационные мероприятия необходимы постковидным пациентам? И как уберечь население от коварного вируса, рассказал заведующий КВИ отделением КГП «Поликлиника№5 г.Караганды» Владимир Огай.

- Владимир Романович, увеличился ли поток пациентов с симптомами коронавируса?

- Да, поток пациентов с симптомами коронавирусной инфекции действительно увеличился. Если ранее на одну мобильную бригаду в составе врача, медицинской сестры и водителя приходилось по 8-12 вызовов, то на данный момент несмотря на увеличение количества мобильных бригад с 3 до 6, количество пациентов на одну мобильную бригаду выросло до 15-17 вызовов.

- Как вы определяете и какие алгоритмы действий проводите при подозрении на КВИ?

- При подозрении на коронавирусную инфекцию, производится забор нафарингиального мазка на ПЦР КВИ, оценивается состояние, если состояние легкой степени тяжести - назначается первичное лечение, и пациент находится дома на амбулаторном наблюдении. Если состояние расценивается как среднее или тяжелое, пациент направляется в стационар согласно установленному маршруту, для дальнейшего стационарного лечения.

- В начале пандемии говорили, что вирус в основном поражает пожилых людей. Но мы видим, что молодые тоже часто болеют. С чем это связано?

- В начале пандемии действительно большинство зараженных пациентов приходилось на лиц старшего возраста, они же и переносили данную инфекцию в более тяжелой форме. Тогда как пациенты молодого возраста переносили инфекцию в бессимптомной или же легкой форме. В настоящее время пациенты всех возрастов одинаково переносят данную инфекцию. И мы наблюдаем тенденцию к росту данного заболевания. Возможно это связано с мутацией вируса, что подтверждается тем обнаружением новых штаммов коронавирусной инфекции.

- Как лечат и какие реабилитационные лечения проводят постковидным пациентам?

- Постковидным пациентам проводятся реабилитационные процедуры как на уровне ПМСП, так и направлением в реабилитационные стационары. Реабилитационные мероприятия необходимы каждому пациенту, который перенес данную инфекцию в среднетяжелой или тяжелой форме. Восстановительные мероприятия должны быть направлены на: воссоздание жизненной емкости легких, удаление мокроты из бронхолегочной системы (при её наличии), восстановление сатурации (насыщения крови кислородом), устранение последствий гипоксии, повышение толерантности к физическим нагрузкам, возобновление мышечной силы и повседневной двигательной активности, стабилизацию сна и психоэмоционального состояния.

- Сколько времени нужно для полного восстановления после болезни? Зависит ли это от степени поражения легких?

- Сроки восстановления индивидуальны, но в среднем - от двух недель до нескольких месяцев. Медицина пока ещё не может давать точные прогнозы и устанавливать точные сроки, в течение которых организм может восстановиться, так как данный вопрос до конца не изучен.

- Как вы предостерегаете пациентов от заражения вирусом?

- Первое – это вакцинация. Ну и, конечно же, не забываем другие защитные меры. Носите маски при выходе из дома, старайтесь не посещать общественные места. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот. Прикрывайте рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Проводите регулярную обработку и дезинфекцию поверхностей, особенно тех, к которым часто прикасаются люди, например, дверных ручек, экранов и дисплеев телефонов.

- Благодарю за интервью!