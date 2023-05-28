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    Реабилитационный комплекс для людей с ограниченными возможностями построят в Атырау

    28 Мая 2023, 17:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Атырау начнется строительство реабилитационного комплекса для людей с ограниченными возможностями на 150 мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Строительство будет вестись по заказу управления строительства. Это трехэтажное здание площадью более 12 тысяч квадратных метров, которое будет отвечать всем современным требованиям. Медицинское учреждение будет предоставлять широкий спектр услуг для различных групп живущих в Атырау людей с ограниченными возможностями, а также для жителей отдаленных населенных пунктов», – сообщил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ А.Мамбетов.
    По словам руководителя управления, в новом центре смогут получать услуги 1 500 человек в год.
    По данным областного управления строительства, проектно-сметная документация уже разработана. В оздоровительном центре предусмотрены плавательный бассейн, спортивный зал, конференц-зал, техническое здание и теплица. На первом этаже будут располагаться врачебные кабинеты, реабилитационно-тренажерный зал, УЗИ-кабинет, аптека, а также столовая на 125 мест. На втором этаже здания будут три секции для реабилитации пациентов – медицинская, социальная и психологическая. На третьем этаже расположены терапевтические помещения – соляная шахта, электролучевая обработка, ингаляторная зона, кабинет физиологической и механической обработки, водо- и иглоукалывание.
    Объявлен конкурс государственных закупок на определение подрядчика, который будет вести строительные работы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Строительство Здравоохранение Атырау
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