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    22:39, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Реабилитационный центр строится в Шуском районе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Строительство реабилитационного центра завершается в Шуском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году завершается строительство реабилитационного центра «Қамқорлық» при центральной районной больнице Шуского района, - отметил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев. – В этом реабилитационном центре, оснащенном современным оборудованием, в рамках программы «Қамқорлық» фонда Первого Президента Казахстана, прохождение реабилитации станет возможным и для детей Кордайского и Мойынкумского районов».

    По словам спикера, в современном здравоохранении реабилитационная медицинская помощь приобретает все большее значение.

    «Медицинская реабилитация направлена на предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности. Это длительный и сложный процесс, он направлен на восстановление функций жизненно важных систем в организме человека. Только проведение реабилитационных мероприятий, в том числе, на раннем этапе, позволит улучшить качество и продолжительность жизни, снизить инвалидизацию и смертность населения», - считает спикер.

    Сегодня в Таразе имеется 10 действующих реабилитационных центров. В районах Жамбылской области подобный центр появится впервые.

    Напомним, Жамбылская область стала первой в Казахстане, открывшей в 2020 году специальный реабилитационный центр для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией.

    Сейчас в областном центре на территории 14-го микрорайона ведется строительство центра реабилитации и адаптации инвалидов.

    В Жамбылской области числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников – 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Жамбылская область Общество
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