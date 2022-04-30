Реабилитационный центр строится в одном из районов Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дети трех районов Жамбылской области смогут пройти реабилитацию в новом центре Шуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году завершается строительство реабилитационного центра «Қамқорлық» при центральной районной больнице Шуского района, - отметил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев. – В этом реабилитационном центре, оснащенном современным оборудованием, в рамках программы «Қамқорлық» фонда Первого Президента Казахстана, прохождение реабилитации станет возможным и для детей Кордайского и Мойымкумского районов».

По словам спикера, в современном здравоохранении реабилитационная медицинская помощь приобретает все большее значение.

«Медицинская реабилитация направлена на предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности. Это длительный и сложный процесс, он направлен на восстановление функций жизненно важных систем в организме человека. Только проведение реабилитационных мероприятий, в том числе на раннем этапе, позволит улучшить качество и продолжительность жизни, снизить инвалидизацию и смертность населения», - считает спикер.

Сегодня в Таразе имеется 10 действующих реабилитационных центров. В районах Жамбылской области подобный центр появится впервые.

Как ранее сообщалось, Жамбылская область стала первой в Казахстане, открывшей в 2020 году специальный реабилитационный центр для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Сейчас в областном центре на территории 14-го микрорайона ведется строительство центра реабилитации и адаптации инвалидов.

В Жамбылской области насчитывается 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.