Реабилитационный центр строится в одном из районов Жамбылской области
«В этом году завершается строительство реабилитационного центра «Қамқорлық» при центральной районной больнице Шуского района, - отметил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев. – В этом реабилитационном центре, оснащенном современным оборудованием, в рамках программы «Қамқорлық» фонда Первого Президента Казахстана, прохождение реабилитации станет возможным и для детей Кордайского и Мойымкумского районов».
По словам спикера, в современном здравоохранении реабилитационная медицинская помощь приобретает все большее значение.
«Медицинская реабилитация направлена на предупреждение развития патологических процессов, приводящих к временной или стойкой утрате трудоспособности. Это длительный и сложный процесс, он направлен на восстановление функций жизненно важных систем в организме человека. Только проведение реабилитационных мероприятий, в том числе на раннем этапе, позволит улучшить качество и продолжительность жизни, снизить инвалидизацию и смертность населения», - считает спикер.
Сегодня в Таразе имеется 10 действующих реабилитационных центров. В районах Жамбылской области подобный центр появится впервые.
Как ранее сообщалось, Жамбылская область стала первой в Казахстане, открывшей в 2020 году специальный реабилитационный центр для людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Сейчас в областном центре на территории 14-го микрорайона ведется строительство центра реабилитации и адаптации инвалидов.
В Жамбылской области насчитывается 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.