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Реабилитационный центр открылся в одном из районов Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
17 Февраля 2020, 21:45
Реабилитационный центр открылся в одном из районов Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Зерендинском районе Акмолинской области заработал реабилитационный центр на базе районной больницы. Услуги восстановительного лечения в рамках обязательного социального медицинского страхования для застрахованных пациентов предоставляются бесплатно, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акмолинский областной филиал НАО «ФСМС».

Как рассказали в ведомстве, реабилитационный центр рассчитан на 20 мест для пациентов с заболеваниями по профилям кардиологии, неврологии и травматологии. Сегодня восстановительное лечение уже проходят 8 пациентов.

«С пациентами работает мультидисциплинарная команда в составе врача-реабилитолога, психолога, кардиолога, травматолога и невропатолога. Наш центр оборудован современными тренажерами, кардиобеговой дорожкой, шведской стенкой, гимнастическими снарядами. Имеются кабинеты массажа, мануальной терапии и даже кабинет Монтессори. Для каждого пациента индивидуально подбирается своя программа лечения. Курс лечения продолжается 8-14 дней в зависимости от заболевания», - рассказал врач-реабилитолог Арыстанбек Амантай.

В реабилитационном центре предоставляются услуги второго и третьего этапа реабилитации, которые полностью входят в пакет обязательного социального медицинского страхования и доступны на бесплатной основе для всех застрахованных граждан.

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Акмолинская область   Страхование   Здравоохранение   Общество  
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