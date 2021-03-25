Реабилитационный центр и инфекционный стационар открыли в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Наурыза в Балхаше заработал первый реабилитационный центр, который будет предоставлять широкий спектр услуг. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства между управлением здравоохранения Карагандинской области и ТОО «Балхашский медицинский центр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В медучреждении будут проходить лечение взрослые пациенты с двигательными нарушениями из-за заболеваний центральной и периферической нервной системы, системы кровообращения, после травм, операций на сердце, головном мозге и суставах. Здесь они могут получить кинезо-, механо- и эрготерапию, медикаментозное лечение и другое.

В центре будут проходить реабилитацию более 80 человек ежемесячно. Пациентов станут принимать и из близлежащих населённых пунктов - Приозёрска, Актогайского и Шетского районов.

Реабилитационный центр расположен в трёхэтажном здании площадью 1 700 квадратных метров.

На первом этаже - регистратура и лифт, на втором - залы с медоборудованием для прохождения реабилитационной терапии, на третьем - процедурные кабинеты и палаты для круглосуточного пребывания.

Центр оснащён современным медицинским и технологическим оборудованием.

В штате 6 врачей и 14 сотрудников среднего медицинского персонала.

Ранее около 700 балхашцев ежегодно направлялись на реабилитацию в областные клиники. Теперь этот вид помощи доступен и в самом городе.

Также в Балхаше перед Наурызом введён в строй корпус инфекционной больницы, где будут проходить лечение пациенты с КВИ.

Капремонт четырёхэтажного здания завершился в конце февраля 2021 года. Ранее корпус в течение четырёх лет был задействован лишь наполовину. Теперь это полноценная типовая инфекционная больница, рассчитанная на 100 коек.

На первом этаже здания находятся приёмно-диагностические отделения, шесть боксов с отдельным входом и раздельной приточно-вытяжной вентиляцией, рентген-кабинет. На втором - отделение анестезиологии и реанимации и ещё шесть боксов.

На третьем и четвёртом этажах здания развёрнуты операционный блок, родильный зал, отделения с палатами. Также в составе медучреждения будет действовать своя бактериологическая лаборатория.

Больница оснащена необходимым современным медицинским и технологическим оборудованием для оказания специализированной помощи детям и взрослым.

В нынешних условиях медучреждение будет принимать только заболевших коронавирусом. После окончания пандемии станет функционировать как стационар для лечения любых видов инфекций.