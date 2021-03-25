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    15:44, 25 Март 2021 | GMT +6

    Реабилитационный центр и инфекционный стационар открыли в Балхаше

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Наурыза в Балхаше заработал первый реабилитационный центр, который будет предоставлять широкий спектр услуг. Проект реализован в рамках государственно-частного партнёрства между управлением здравоохранения Карагандинской области и ТОО «Балхашский медицинский центр», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В медучреждении будут проходить лечение взрослые пациенты с двигательными нарушениями из-за заболеваний центральной и периферической нервной системы, системы кровообращения, после травм, операций на сердце, головном мозге и суставах. Здесь они могут получить кинезо-, механо- и эрготерапию, медикаментозное лечение и другое.

    В центре будут проходить реабилитацию более 80 человек ежемесячно. Пациентов станут принимать и из близлежащих населённых пунктов - Приозёрска, Актогайского и Шетского районов.

    Реабилитационный центр расположен в трёхэтажном здании площадью 1 700 квадратных метров.

    На первом этаже - регистратура и лифт, на втором - залы с медоборудованием для прохождения реабилитационной терапии, на третьем - процедурные кабинеты и палаты для круглосуточного пребывания.

    Центр оснащён современным медицинским и технологическим оборудованием.

    В штате 6 врачей и 14 сотрудников среднего медицинского персонала.

    Ранее около 700 балхашцев ежегодно направлялись на реабилитацию в областные клиники. Теперь этот вид помощи доступен и в самом городе.

    Также в Балхаше перед Наурызом введён в строй корпус инфекционной больницы, где будут проходить лечение пациенты с КВИ.

    Капремонт четырёхэтажного здания завершился в конце февраля 2021 года. Ранее корпус в течение четырёх лет был задействован лишь наполовину. Теперь это полноценная типовая инфекционная больница, рассчитанная на 100 коек.

    На первом этаже здания находятся приёмно-диагностические отделения, шесть боксов с отдельным входом и раздельной приточно-вытяжной вентиляцией, рентген-кабинет. На втором - отделение анестезиологии и реанимации и ещё шесть боксов.

    На третьем и четвёртом этажах здания развёрнуты операционный блок, родильный зал, отделения с палатами. Также в составе медучреждения будет действовать своя бактериологическая лаборатория.

    Больница оснащена необходимым современным медицинским и технологическим оборудованием для оказания специализированной помощи детям и взрослым.

    В нынешних условиях медучреждение будет принимать только заболевших коронавирусом. После окончания пандемии станет функционировать как стационар для лечения любых видов инфекций.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Социальная поддержка Карагандинская область Общество Благоустройство
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