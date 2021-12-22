Реабилитационный центр для особенных детей открыли в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау начал работать областной реабилитационный центр для детей с особыми образовательными потребностями. Раньше родителям приходилось возить их в Караганду, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В центре оказывают психологическую, медицинскую и педагогическую коррекционную помощь детям от рождения до 18 лет. В новом учреждении побывал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

«Это областной центр для детей с церебральным параличом, психическими и языковыми расстройствами. В Темиртау такого учреждения больше нет. Сейчас у нас 49 детей. Функционируют три группы, куда ребята ходят как в детский сад. Есть и краткосрочные группы, где дети занимаются в течение трёх часов», – рассказала и. о. директора центра Сауле Рустембекова.

В центре работают дефектолог, логопед, психолог, медсестра-массажистка, а также инструкторы по ЛФК. Созданы все условия для реабилитации. По словам специалистов, своевременно оказанная помощь даёт возможность ребёнку быстрее социализироваться.

«Спасибо за ваш труд! Вы вносите свой вклад в развитие таких центров. В целом в области мы стараемся создавать условия для особенных детей и готовы оказывать всестороннюю поддержку», – сказал Женис Касымбек.

Также аким области побывал на ТЭЦ-2, где идёт строительство седьмого котла. Рабочие устанавливают несущий каркас и сэндвич-панели, подготавливают основание для котла. Оборудование из Подольска доставлено на стройплощадку на 76%. Запуск седьмого котла существенно улучшит работу станции и решит проблемы с обеспечением жителей теплом.

В завершение рабочей поездки по Темиртау Женис Касымбек провёл совещание по вопросам прохождения отопительного сезона.

Как доложил аким города Темиртау Кайрат Бегимов, вопрос с теплоснабжением находится на постоянном контроле. Запас топлива есть на всех теплоносителях. Чтобы работать без аварий, прорабатывается вопрос увеличения финансирования ремонтных кампаний и дальнейшей модернизации оборудования на всех станциях.

«На сегодняшний день разрабатываются восемь проектов по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей. Что касается проблемного участка второй тепломагистрали, то в рамках внебюджетных средств начата разработка ПСД на реконструкцию 4,4 км сетей. Ориентировочная стоимость – 1,8 млрд тенге», – сообщил Кайрат Бегимов.

Аким области поручил руководству города держать ситуацию как по строительству седьмого котла, так и по прохождению отопительного периода на жёстком контроле.