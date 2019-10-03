Реабилитационный центр для особенных детей открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли реабилитационный центр для детей с расстройством аутического спектра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, центр открыли при поддержке частного фонда Булата Утемуратова. В нем создали комфортные условия для детей, применяют инновационные методы образования, работают квалифицированные специалисты. Дети будут проходить диагностику, комплексную реабилитацию и социальную адаптацию.





Проблему отсутствия центра реабилитации для особенных детей обозначали на отчетных встречах главы региона родители ребятишек. Решением вопроса лично занимался аким области Кумар Аксакалов. Он неоднократного говорил , что проблему аутизма невозможно не замечать. Особенные ребятишки должны получать полноценное образование и развитие.





«Это долгожданное событие для родителей и детей. В декабре будет приобретена барокамера, в которой так нуждаются наши дети. Теперь нет необходимости выезжать в другие регионы, барокамера позволит охватить всех детей центра», - сказал К.Аксакалов.

В пресс-службе добавили, что до конца года во всех районах откроют инклюзивные классы для детей с аутизмом. В Петропавловске работают 3 кабинета. Летом 200 преподавателей прошли специальное обучение.

В Северо-Казахстанской области расстройством аутического спектра страдают более 400 ребятишек. Большая часть из них проживает в Петропавловске.







