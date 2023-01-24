Реабилитационный центр для лиц с инвалидностью открыли в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В городе Семее в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось открытие реабилитационного центра для лиц с инвалидностью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В торжественном мероприятии приняли участие вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Оспанов, аким Абайской области Нурлан Уранхаев и представители других организаций.

«Реабилитационный центр рассчитан на 150 мест. Он позволит охватить услугами лиц с инвалидностью из отдаленных населенных пунктов региона, обеспечивая при необходимости круглосуточным проживанием на период реабилитации», – отметил Ербол Оспанов.

Вице-министр сообщил, что учреждение является одним из 12 запланированных, которые будут открыты в различных регионах страны до 2025 года. Подобные реабилитационные центры позволят охватить специальными социальными услугами около 2 тысяч человек.

В 2023 году планируется завершение строительства аналогичных центров в Туркестанской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Фото: gov.kz