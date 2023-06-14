Реабилитационный центр для лиц с инвалидностью на 150 мест появится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице планируется строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Азамат Оспанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением ведется активная работа по улучшению условий предоставления специальных социальных услуг лицам с инвалидностью. К примеру, в рамках национального плана, планируем строительство реабилитационного центра для лиц с инвалидностью на 150 мест. Также рассматривается возможность открытия филиала для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями на 100 койко-мест. Эти центры помогут улучшить качество жизни лиц с инвалидностью», - сказал Азамат Оспанов в ходе брифинга в городском акимате.

По словам спикера, на сегодняшний день в городе функционируют 8 неправительственных организаций, предоставляющих специальные социальные услуги для детей с особыми потребностями. В центрах оказывается полный комплекс услуг в рамках разработанных стандартов, дополнительно дети посещают бассейн и проводятся занятия по иппотерапии.

«Оказание специальных социальных услуг дает положительную динамику, которую отмечают родители детей с ограниченными возможностями. Реабилитация детей проводится специалистами по ЛФК, физической культуре, психологами, логопедами, воспитателями и нянями. Проводится работа по подготовке детей в коррекционные школы. У родителей имеется возможность выйти на работу, что снижает социальную нагрузку», - добавил Азамат Оспанов.

Стоит отметить, что специальными соцуслугами на сегодняшний день охвачено 5 556 человек.