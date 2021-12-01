Реабилитационный центр для детей «Тең қоғам» открылся в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Первого Президента в Семее состоялось открытие реабилитационного центра, где бесплатно смогут получать качественные услуги специалистов дети с особенностями развития, а также малыши из многодетных и малообеспеченных семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Проект реализован в рамках сотрудничества акимата ВКО и Международного детского фонда ЮНИСЕФ, благодаря которому специалисты центра прошли профессиональное обучение и теперь смогут предоставить посетителям центра качественные оздоровительные, образовательные реабилитационные услуги.

«В дальнейшем планируем также развивать проект оздоровительного лагеря, который будет работать на благо общества. Все это стало возможным, благодаря поддержке фонда ЮНИСЕФ и акима области Даниала Ахметова. С первых дней руководство области оказывает колоссальную помощь нашему центру», – отметила руководитель центра Анар Сулейменова.

Важность открытия центра отмечают и сами родители. Для многих из них данный центр будет большим подспорьем, ведь здесь дети бесплатно смогут заниматься с логопедами, психологами, проходить процедуры оздоровительного массажа, лечебной физкультуры, обучаться по методике Монтессори.

«В этом году наша страна отмечает 30-летие Независимости. За столь немалое время наш народ многого достиг в самых различных сферах деятельности. Чуть больше года назад в Семее открылся центр поддержки семьи «Ақ ұлпа аналары», куда сегодня обращаются многодетные, малоимущие семьи и люди с особыми потребностями, получают здесь консультации, психологическую и юридическую помощь, решают жизненные проблемы. Сегодня открывается центр, оснащенный современным оборудованием. Я сама воспитываю ребенка с особыми потребностями, мы планируем посещать этот кабинет», – делится одна из родителей Нуриля Хамзина.

В открытии центра принял участие аким города Семея Бакытжан Байахметов.

«Сегодня, в День Первого Президента, у нас в городе действительно большое событие – открытие реабилитационного центра. Его работа направлена на поддержку детей и родителей. Здесь будет оказана вся необходимая помощь по реабилитации, ведь в центре работают настоящие профессионалы. У руководителей центра большие планы на будущее, и я думаю, все они будут претворены в жизнь. Пусть это место станет опорой для семей, которые нуждаются в помощи», – заключил глава города.